Погода в Украине завтра, 25 апреля — подробный прогноз от синоптиков

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В конце апреля синоптики прогнозируют похолодание и даже заморозки в Волынской области. Несмотря на это в течение дня 25 апреля температура воздуха по всей Украине поднимется до +26 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 25 апреля от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что в пятницу в Украине будет поле пониженного давления. С северо-запада на Волынскую и Ровенскую области будет перемещаться атмосферный фронт, а днем он будет обусловливать неустойчивую погоду везде в Украине. Отмечается, что в воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт.

Так, ночью в Волынской и Ровенской областях, а днем и в других регионах, возможны кратковременные дожди, а местами грозы. Ветер будет северного направления с порывами 5-10 м/с.

Карта температур в Украине 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+13 °C, днем в западных и северных областях +18...+23 °C, а на остальной территории +21...+26 °C.

Погода на 25 апреля от Натальи Диденко

По прогнозам Натальи Диденко, 25 апреля в Украине в течение дня температура воздуха составит +20...+27 °C.

Карта температур в Украине днем 25 апреля. Фото: Метеопост

"Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра местами в западной части и в Приазовье, а в большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсеместно в Украине", — говорит синоптик.

Карта температур в Украине ночью 25 апреля. Фото: Метеопост

Кроме того, Диденко рассказала, что уже в субботу, 26 апреля, за холодным фронтом начнет поступать значительно более свежий воздух. В воскресенье низкая температура воздуха охватит всю Украину — днем ожидается +10...+17 °C.

Также 27 и 28 числа в ночные часы на севере и центре есть вероятность заморозков на почве.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, 25 апреля в Киеве будет бушевать настоящая непогода. Кроме того, будет несколько ветрено.

В то же время мощные грозы и дождь накроют Харьков. Завтра там ожидается переменчивая погода.