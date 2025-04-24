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Різке похолодання і дощі — прогноз погоди в Україні на завтра

24 квітня 2025 23:43
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 25 квітня — детальний прогноз від синоптиків
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Наприкінці квітня синоптики прогнозують похолодання та навіть заморозки у Волинській області. Попри це упродовж дня 25 квітня температура повітря по всій Україні підніметься до +26 °C. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 25 квітня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що в п'ятницю в Україні буде поле зниженого тиску. З північного заходу на Волинську та Рівненську області переміщуватиметься атмосферний фронт, а вдень він зумовлюватиме нестійку погоду повсюди в Україні. Зазначається, що в повітряних просторах над Україною поступово готуються зміни на похолодання з північних широт.

Так, вночі у Волинській та Рівненській областях, а вдень і в інших регіонах, можливі короткочасні дощі, а подекуди грози. Вітер буде північного напрямку з поривами 5-10 м/с. 

Погода в Україні 25 квітня
Карта температур в Україні 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8...+13 °C, вдень в західних та північних областях +18...+23 °C, а на решті території +21...+26 °C. 

Погода на 25 квітня від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, 25 квітня в Україні протягом дня температура повітря становитиме +20...+27 °C. 

Погода на 25 квітня
Карта температур в Україні вдень 25 квітня. Фото: Метеопост

"Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні", — каже синоптик. 

Погода в Україні на 25 квітня
Карта температур в Україні вночі 25 квітня. Фото: Метеопост

Крім того, Діденко розповіла, що вже в суботу, 26 квітня, за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря. В неділю низька температура повітря охопить всю Україну — вдень очікується +10...+17 °C.

Також 27 та 28 числа в нічні години на півночі та центрі є ймовірність заморозків на ґрунті.

Прогноз погоди в Уркаїні 25 квітня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 25 квітня у Києві вируватиме справжня негода. Крім того, буде дещо вітряно.

Водночас потужні грози та дощ накриють Харків. Завтра там очікується мінлива погода. 

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