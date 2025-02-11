Прогноз погоды в Украине на завтра, 12 февраля, от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Потепление в Украине. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 12 февраля, ожидается с потеплением в некоторых регионах до +8 °C. Однако в большинстве областей сохранятся морозы.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 12 февраля от Укргидрометцентра

На территорию страны продолжает влиять поле повышенного давления. Вследствие этого в течение суток осадков не будет. На дорогах северо-восточной части местами возможно образование гололеда.

Погода в Украине 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что ветер будет северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -12...-7 °C, в Крыму -6...-1 °C. Днем -5...0 °C, на западе и юге Украины -1...+4 °C. На Закарпатье завтра будет теплее всего +3...+8 °C.

Прогноз погоды на 12 февраля от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что из-за влияния антициклона снега в течение суток не будет. Кроме того, морозная погода будет продолжаться.

Ближайшей ночью в Украине прогнозируется -11...-5 °C. Холоднее всего будет на Луганщине, Харьковщине и Сумщине.

Погода в Украине 12 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Днем будет -6...-2 °C, на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее — 0...+3 °C, а на Закарпатье до +7 °C.

"С 14 февраля, начиная с западных областей, к нам придут атмосферные фронты, которые принесут снег. Все мечтатели о снеге и снежках могут уже порадоваться", — добавила Диденко

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве завтра температура воздуха снизится до -12 °С. Однако осадков не предвидится.

А на Харьковщине 12 февраля будет облачная погода. Днем воздух незначительно прогреется до -2...0 °C.