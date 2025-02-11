Прогноз погоди в Україні на завтра, 12 лютого, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Потепління в Україні. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 12 лютого, очікується з потеплінням у деяких регіонах до +8 °C. Однак у більшості областей утримаються морози.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні на 12 лютого від Укргідрометцентру

На територію країни продовжує впливати поле підвищеного тиску. Внаслідок цього протягом доби опадів не буде. На дорогах північно-східної частини місцями можливе утворення ожеледиці.

Погода в Україні 12 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики зазначають, що вітер буде північно-східний, на заході країни південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -12...-7 °C, в Криму -6...-1 °C. Вдень -5...0 °C, на заході та півдні України -1...+4 °C. На Закарпатті завтра буде найтепліше +3...+8 °C.

Прогноз погоди на 12 лютого від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що через вплив антициклону снігу протягом доби не буде. Крім того, морозна погода триватиме.

Найближчої ночі в Україні прогнозується -11...-5 °C. Найхолодніше буде на Луганщині, Харківщині та Сумщині.

Погода в Україні 12 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Вдень буде -6...-2 °C, на півдні України та в західних областях буде відчутно тепліше — 0...+3 °C, а на Закарпатті до +7 °C.

"Із 14-го лютого, починаючи із західних областей, до нас завітають атмосферні фронти, які принесуть сніг. Усі мрійники про сніг та сніжки можуть вже порадіти", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві завтра температура повітря знизиться до -12 °С. Однак опадів не передбачається.

А на Харківщині 12 лютого буде хмарна погода. Вдень повітря незначно прогріється до -2...0 °C.