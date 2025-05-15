Прогноз погоды в Украине на завтра 16 мая — где будет потепление

Люди гуляют по Киеву в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине в пятницу, 16 мая, будет прохладной и дождливой, однако не везде. Осадки и низкая температура ожидается в западных, северных и местами центральных областях, однако на востоке и юге синоптики прогнозируют долгожданное потепление до +21 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 мая

"16 мая прохладную погоду в западной части (днем также и в большинстве северных областей и в Винницкой области), с дождями в большинстве северных и центральных областей будет обусловливать атмосферный фронт, связанный с циклоном над Польшей. Остальная территория будет находиться под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада", — прогнозируют синоптики.

По данным Гидрометцентра, на севере и в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер будет южного и юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, однако в центральных областях, а также в Волынской и Сумской, местами будет шквальный ветер 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6...+11 °C, на западе и в Житомирской области +1...+6 °C;

днем на западе, севере и в Винницкой области +9...+14 °C, на остальной территории +16...+21 °C.

Карта прогноза погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 16 мая

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 16 мая в Украину атмосферный фронт принесет дожди. В частности, осадков стоит ожидать в северных, западных и Винницкой областях.

Холоднее всего будет "вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область", где температура воздуха составит +8...+12 °C. На западе прогнозируется +10...+14 °C, а в большинстве центральных областей — +15...+19 °C. На юге и востоке будет теплее всего, ведь там столбики термометров поднимутся до +15...+21 °C.

Карта температуры воздуха в Украине. Фото: Наталка Диденко

В Киеве в пятницу ощутимо похолодает, температура воздуха опустится до +9...+11 °C. Также в столице ожидаются дожди.

"Одевайтесь завтра тепло! " — добавила Диденко.

Напомним, что во Львове 16 мая синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Согласно предупреждению, в регион вернется зима.

Зато в Харькове в пятницу ожидается существенное потепление. В области будет солнечно, однако возможны порывы ветра.