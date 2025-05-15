Прогноз погоди в Україні на завтра 16 травня — де буде потепління

Люди гуляють Києвом у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні в п'ятницю, 16 травня, буде прохолодною та дощовою, однак не всюди. Опади та низька температура очікується в західних, північних та подекуди центральних областях, однак на сході та півдні синоптики прогнозують довгоочікуване потепління до +21 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 16 травня

"16 травня прохолодну погоду у західній частині (вдень також і в більшості північних областей та на Вінниччині), з дощами у більшості північних і центральних областей зумовлюватиме атмосферний фронт, пов’язаний з циклоном над Польщею. Решта території перебуватиме під впливом теплішої та сухішої повітряної маси з південного заходу", — прогнозують синоптики.

За даними Гідрометцентру, на півночі та в центральній частині країни очікуються дощі. Вітер буде південного та південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, однак у центральних областях, а також у Волинській та Сумській, подекуди буде шквальний вітер 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +6...+11 °C, на заході та в Житомирській області +1...+6 °C;

вдень на заході, півночі та на Вінниччині +9...+14 °C, на решті території +16...+21 °C.

Мапа прогнозу погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 16 травня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 16 травня в Україну атмосферний фронт принесе дощі. Зокрема, опадів варто очікувати у північних, західних та Вінницькій областях.

Найхолодніше буде "вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина", де температура повітря становитиме +8...+12 °C. На заході прогнозується +10...+14 °C, а в більшості центральних областей — +15...+19 °C. На півдні та сході буде найтепліше, адже там стовпчики термометрів підіймуться до +15...+21 °C.

Мапа температури повітря в Україні. Фото: Наталка Діденко

У Києві в п'ятницю відчутно похолодає, температура повітря опуститься до +9...+11 °C. Також у столиці очікуються дощі.

"Одягайтеся завтра тепло!" — додала Діденко.

Нагадаємо, що у Львові 16 травня синоптики прогнозують різке погіршення погоди. Згідно з попередженням, до регіону повернеться зима.

Натомість у Харкові в п'ятницю очікується суттєве потепління. В області буде сонячно, проте можливі пориви вітру.