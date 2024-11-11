Магнитные бури — как это влияет на организм человека

Головная боль у девушки. Фото: Pexels

В понедельник, 11 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Геомагнитное поле будет тихим.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 ноября

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С и две вспышки класса М.

В течение суток возможен солнечный радиационный шторм.

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет тихим до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 11 ноября:

возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 84.

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут плохо влиять на здоровье людей.

Во время магнитных бурь у многих людей возможно сильное напряжение нервной системы. Поэтому могут быть головные боли, мигрени и проблемы со сном.

Кроме того, магнитные бури могут отрицательно влиять на эмоциональное состояние человека. Поэтому может возникать чувство тревоги и нервозности, а также ощущение угнетения и неприязни.

Магнитные бури могут даже привести к проблемам с сердцем. Исследователи заявляют, что это явление может оказывать влияние на ритм сердечной деятельности. В результате могут быть сердечные приступы.

Гормональный баланс может попасть под влияние магнитных бурь. Это может отразиться на уровне мелатонина, гормона сна.

Напомним, исследователи обнародовали снимки из космоса сверхмощного урагана "Милтон", двигавшегося на Флориду.

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