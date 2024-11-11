Магнітні бурі сьогодні 11 листопада — прогноз для метеозалежних

Головний біль у дівчини. Фото: Pexels

В понеділок, 11 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Геомагнітне поле буде тихим.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. Протягом останньої доби на Сонці сталися чотири спалахи класу С та два спалахи класу М.

Впродовж доби можливий сонячний радіаційний шторм.

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 11 листопада:

можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

кількість сонячних плям — 84.

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть погано впливати на здоров'я людей.

Під час магнітних бур у багатьох людей може бути сильне напруження нервової системи. Через це можуть бути головні болі, мігрені та проблеми зі сном.

Крім того, магнітні бурі можуть негативно впливати на емоційний стан людини. Через це може виникати почуття тривоги та нервозності, а також відчуття пригнічення та неприязні.

Магнітні бурі можуть навіть призвести до проблем із серцем. Дослідники заявляють, що це явище може впливати на ритм серцевої діяльності. Внаслідок цього можуть бути серцеві напади.

Гормональний баланс також може потрапити під вплив магнітних бур. Це може відбитись на рівні мелатоніну, гормону сну.

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