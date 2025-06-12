Погода сегодня 12 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 12 июня, сообщили синоптики. В большинстве областей будут кратковременные дожди. Без осадков только в западных, а ночью еще в восточных областях.

Об этом в среду, 11 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 12 июня

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. По всей территории Украины, кроме Закарпатья и восточных областей, его порывы днем местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 °С, а днем воздух прогреется до +16...+21 °С. Более тепло будет на юге и юго-востоке страны: ночью +13...+18 °С, а днем +21...+26 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с. Ночью в Киеве будет +12...+14 °С, а днем — +18...+20 °С. За пределами столицы ночная температура будет держаться в пределах +10...+15 °С, а дневная — +16...+21 °С.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

По всей территории Украины, кроме северных и большинства западных областей, будет чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 июня в большинстве областей ожидается +17...+22 °С, но на востоке будет +20...+25 °С, а на юге — +22...+27 °С.

Штормовые порывы северо-западного ветра местами будут достигать 15–20 м/с. В северных, восточных, Волынской, Ровенской, а ночью и в южных и центральных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории без существенных осадков.

На западе, кроме Волыни и Ровенской области, и юге Украины днем будет солнечно.

В Киеве местами пройдут кратковременные дожди. Предполагается сильный ветер северо-западного происхождения, который будет достигать 15–20 м/с. Максимальная температура в течение дня будет всего +17...+19 °С.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили, что 12 июня в столице будет дождливо. Жары не ожидается. Днем воздух прогреется только до +21 °С.

Также мы сообщали, что в Харькове 12 июня возможны кратковременные дожди и грозы. К тому же будет штормовой ветер с порывами до 15–20 м/с.