Погода сьогодні 12 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 червня, повідомили синоптики. У більшості областей будуть короткочасні дощі. Без опадів лише в західних, а вночі ще у східних областях.

Про це в середу, 11 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 12 червня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. По всій території України, крім Закарпаття та східних областей, його пориви вдень місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +10...+15 °С, а вдень повітря прогріється до +16...+21 °С. Більш тепло буде на півдні та південному сході країни: уночі +13...+18 °С, а вдень +21...+26 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасний дощі. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі в Києві буде +12...+14 °С, а вдень — +18...+20 °С. За межами столиці нічна температура триматиметься в межах +10...+15 °С, а денна — +16...+21 °С.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

По всій території України, крім північних та більшості західних областей, буде надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 червня в більшості областей очікується +17...+22 °С, але на сході буде +20...+25 °С, а на півдні — +22...+27 °С.

Штормові пориви північно-західного вітру місцями сягатимуть 15–20 м/с. У північних, східних, Волинській, Рівненській, а вночі й у південних і центральних областях пройдуть короткочасні дощі із грозами. На решті території без істотних опадів.

На заході, крім Волині та Рівненщини, і південі України вдень буде сонячно.

У Києві місцями пройдуть короткочасні дощі. Передбачається сильний вітер північно-західного походження, який сягатиме 15–20 м/с. Максимальна температура впродовж дня буде лише +17...+19 °С.

Раніше в Укргідрометцентрі попередили, що 12 червня у столиці дощитиме. Спеки не очікується. Удень повітря прогріється лише до +21 °С.

Також ми повідомляли, що в Харкові 12 червня можливі короткочасні дощі та грози. До того ж буде штормовий вітер із поривами до 15–20 м/с.