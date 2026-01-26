Видео
Видео

Прогноз магнитных бурь — как вспышки на Солнце повлияют на Землю

Прогноз магнитных бурь — как вспышки на Солнце повлияют на Землю

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 12:34
Магнитные бури 26 января — прогноз для метеозависимых
Головная боль. Фото: Freepik

В понедельник, 26 января, геомагнитное поле будет спокойного уровня. Существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 26 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С.

Отметим, что солнечные вспышки С-класса существенно не влияют на Землю.

Солнечная активность в понедельник будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 26 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 43.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит выполнить несколько простых советов:

  • спать 8 часов;
  • отказаться от вредных привычек;
  • гулять на свежем воздухе;
  • меньше времени проводить в гаджетах;
  • проветривать комнату;
  • добавить спорт в жизнь;
  • хорошо питаться.

Напомним, сегодня, 26 января, в Украине ожидается ледяной дождь.

Синоптик рассказал, как изменится погода после оттепели.

земля Солнце магнитные бури головная боль шторм
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
