Магнитные бури 26 января — прогноз для метеозависимых

Головная боль. Фото: Freepik

В понедельник, 26 января, геомагнитное поле будет спокойного уровня. Существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 26 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С.

Отметим, что солнечные вспышки С-класса существенно не влияют на Землю.

Солнечная активность в понедельник будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Солнечная активность на 26 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 43.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит выполнить несколько простых советов:

спать 8 часов;

отказаться от вредных привычек;

гулять на свежем воздухе;

меньше времени проводить в гаджетах;

проветривать комнату;

добавить спорт в жизнь;

хорошо питаться.

Напомним, сегодня, 26 января, в Украине ожидается ледяной дождь.

Синоптик рассказал, как изменится погода после оттепели.