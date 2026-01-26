Магнитные бури 26 января — прогноз для метеозависимых

Прогноз магнитных бурь — как вспышки на Солнце повлияют на Землю
В понедельник, 26 января, геомагнитное поле будет спокойного уровня. Существенных магнитных бурь не ожидается.
Магнитные бури 26 января
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С.
Отметим, что солнечные вспышки С-класса существенно не влияют на Землю.
Солнечная активность в понедельник будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 26 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 43.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, стоит выполнить несколько простых советов:
- спать 8 часов;
- отказаться от вредных привычек;
- гулять на свежем воздухе;
- меньше времени проводить в гаджетах;
- проветривать комнату;
- добавить спорт в жизнь;
- хорошо питаться.
