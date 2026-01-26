Відео
Прогноз магнітних бур — як спалахи на Сонці вплинуть на Землю

Прогноз магнітних бур — як спалахи на Сонці вплинуть на Землю

Дата публікації: 26 січня 2026 12:34
Магнітні бурі 26 січня — прогноз для метеозалежних
Головний біль. Фото: Freepik

У понеділок, 26 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Магнітні бурі 26 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С.

Зазначимо, що сонячні спалахи С-класу суттєво не впливаєть на Землю.

Сонячна активність в понеділок буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.

null
Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Сонячна активність на 26 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 43.

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто виконати кілька простих порад:

  • спати 8 годин;
  • відмовитись від шкідливих звичок;
  • гуляти на свіжому повітрі;
  • менше часу проводити у гаджетах;
  • провітрювати кімнату;
  • додати спорт в життя;
  • добре харчуватися. 

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, в Україні очікується крижаний дощ.

Синоптик розповів, як зміниться погода після відлиги.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
