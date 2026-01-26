Магнітні бурі 26 січня — прогноз для метеозалежних

Прогноз магнітних бур — як спалахи на Сонці вплинуть на Землю
У понеділок, 26 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 січня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С.
Зазначимо, що сонячні спалахи С-класу суттєво не впливаєть на Землю.
Сонячна активність в понеділок буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів X-класу.
Сонячна активність на 26 січня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 43.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Аби зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, варто виконати кілька простих порад:
- спати 8 годин;
- відмовитись від шкідливих звичок;
- гуляти на свіжому повітрі;
- менше часу проводити у гаджетах;
- провітрювати кімнату;
- додати спорт в життя;
- добре харчуватися.
Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, в Україні очікується крижаний дощ.
Синоптик розповів, як зміниться погода після відлиги.
Читайте Новини.LIVE!