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Главная Метео Придет атмосферный фронт из Европы — где ожидать дожди завтра

Придет атмосферный фронт из Европы — где ожидать дожди завтра

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 21:41
Прогноз погоды на 6 августа
Дождливый день. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В среду, 6 августа, на западе, севере и в большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами. В отдельных районах ожидается град и шквалистый ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Отмечается, что погоду в западных, северных и большинстве центральных областей будет предопределять атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы.

В большинстве областей сохранится теплая погода, только в западных областях дневная температура снизится. Ночью ожидается +14...+19°C, на юге страны — до +23°C; днем в западных — +18...+23°C, в северных и Винницкой областях — +24...+29°C, на остальной территории — +30...+34°C, в южной части местами сильная жара +35...+37°C.

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Прогноз погоды на 6 августа. Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение

6 августа ночью в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, днем и в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях прогнозируются грозы, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы
энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупреждают синоптики.

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Где ожидать град и шквалы 6 августа. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Россию охватили катаклизмы. В регионе зафиксированы наводнения, смерчи, затопление населенных пунктов и перебои в транспортном сообщении.

В Харькове и области завтра будет переменная облачность. Осадков не предвидится, поэтому жаркая погода будет продолжаться.

На территории Киевской области и столицы ожидается неустойчивая погода.

Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине град
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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