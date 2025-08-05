Прогноз погоди на 6 серпня

Прийде атмосферний фронт з Європи — де очікувати дощі завтра
У середу, 6 серпня, на заході, півночі та у більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами. В окремих районах очікується град та шквалистий вітер.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода на 6 серпня від Укргідрометцентру
Зазначається, що погоду у західних, північних та більшості центральних областей зумовлюватиме атмосферний фронт, що переміститься із Західної Європи.
У більшості областей збережеться тепла погода, лише в західних областях денна температура знизиться. Вночі очікується +14...+19°C, на півдні країни — до +23°C; вдень у західних — +18...+23°C, у північних та Вінницькій областях — +24...+29°C, на решті території — +30...+34°C, у південній частині місцями сильна спека +35...+37°C.
Штормове попередження
6 серпня вночі в Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях прогнозуються грози, в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.
Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи
енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попереджають синоптики.
Нагадаємо, Росію охопили катаклізми. У регіоні зафіксовано повені, смерчі, затоплення населених пунктів і перебої в транспортному сполученні.
У Харкові та області завтра буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається, тож спекотна погода триватиме.
На території Київської області та столиці очікується нестійка погода.
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