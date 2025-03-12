Прогноз погоды в Украине на завтра, 13 марта, от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 марта, местами ожидается с сильными грозами и дождем. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 13 марта от Укргидрометцентра

На погоду завтра будет влиять циклон и атмосферные фронты, центр которых будет над Польшей.

Украина окажется в теплом секторе. Однако южные ветры принесут влажный воздух. Днем давление снизится, поэтому ожидается ветреная погода.

Погода в Украине 13 марта. Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах, днем в Украине, кроме восточных и большинства западных областей, порывы 15-20 м/с.

Синоптики отмечают, что на западе будут умеренные, днем на Закарпатье и в Карпатах значительные, дожди с грозами. В других регионах без осадков, но днем в северных, центральных и Харьковской областях возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью +4...+9 °C, днем — +14...+19 °C, а на юге страны столбики термометров поднимутся до +22 °C. В Карпатах ожидается +5...+10 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

В западных областях, местами в центре и на севере завтра возможны грозы. Осадки прогнозируются на западе, севере и в центральных областях, а вечером — в Харьковской области.

"В четверг в Украине ожидается сильный ветер южных направлений, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Будьте крайне осторожными. На крайнем востоке ветер будет более сдержанным, разве что умеренный", — отметила Диденко.

Карта ветров в Украине 13 марта. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в течение дня будет +15...+22 °C.

В Киеве завтра ожидается ветреная погода с периодическими штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Днем будет до +18 °C. Кроме того, в столице завтра возможен дождь во второй половине дня.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Одесской области ожидается штормовой ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также в Киеве 13 марта температура воздуха будет комфортной. Однако прогнозируются дожди.