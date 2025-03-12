Прогноз погоди в Україні на завтра, 13 березня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Потужні грози та дощі — прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні завтра, 13 березня, місцями очікується із сильними грозами та дощем. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 13 березня від Укргідрометцентру
На погоду завтра впливатиме циклон та атмосферні фронти, центр яких будуть над Польщею.
Україна опиниться в теплому секторі. Однак південні вітри принесуть вологе повітря. Вдень тиск знизиться, тому очікується вітряна погода.
У Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.
Синоптики зазначають, що на заході будуть помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні, дощі з грозами. В інших регіонах без опадів, але вдень у північних, центральних та Харківській областях можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі +4…+9 °C, вдень — +14…+19 °C, а на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +22 °C. У Карпатах очікується +5…+10 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
У західних областях, подекуди в центрі та на півночі завтра можливі грози. Опади прогнозуються на заході, півночі та в центральних областях, а ввечері — на Харківщині.
"У четвер в Україні очікується сильний вітер південних напрямків, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Будьте вкрай обережними. На крайньому сході вітер буде стриманішим, хіба що помірний", — зазначила Діденко.
Температура повітря протягом дня буде +15...+22 °C.
У Києві завтра очікується вітряна погода із періодичними штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Вдень буде до +18 °C. Крім того, у столиці завтра можливий дощ у другій половині дня.
Нагадаємо, завтра в Одеській області очікується штормовий вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Також у Києві 13 березня температура повітря буде комфортною. Однак прогнозуються дощі.
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