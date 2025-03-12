Прогноз погоди в Україні на завтра, 13 березня, від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 13 березня, місцями очікується із сильними грозами та дощем. Крім того, синоптики попереджають про пориви вітру.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 13 березня від Укргідрометцентру

На погоду завтра впливатиме циклон та атмосферні фронти, центр яких будуть над Польщею.

Україна опиниться в теплому секторі. Однак південні вітри принесуть вологе повітря. Вдень тиск знизиться, тому очікується вітряна погода.

Погода в Україні 13 березня. Фото: Укргідрометцентр

У Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

Синоптики зазначають, що на заході будуть помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні, дощі з грозами. В інших регіонах без опадів, але вдень у північних, центральних та Харківській областях можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі +4…+9 °C, вдень — +14…+19 °C, а на півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +22 °C. У Карпатах очікується +5…+10 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У західних областях, подекуди в центрі та на півночі завтра можливі грози. Опади прогнозуються на заході, півночі та в центральних областях, а ввечері — на Харківщині.

"У четвер в Україні очікується сильний вітер південних напрямків, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Будьте вкрай обережними. На крайньому сході вітер буде стриманішим, хіба що помірний", — зазначила Діденко.

Карта вітрів в Україні 13 березня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря протягом дня буде +15...+22 °C.

У Києві завтра очікується вітряна погода із періодичними штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Вдень буде до +18 °C. Крім того, у столиці завтра можливий дощ у другій половині дня.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра в Одеській області очікується штормовий вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також у Києві 13 березня температура повітря буде комфортною. Однак прогнозуються дощі.