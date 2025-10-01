Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Потепление вернется — Диденко сказала, где задержится непогода

Потепление вернется — Диденко сказала, где задержится непогода

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 13:48
Погода по Украине 2 октября — подробный прогноз от Наталки Диденко
Осенняя прохлада. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 2 октября, ожидается резкий температурный контраст в зависимости от региона. Кое-где придет потепление, а другие регионы и в дальнейшем будут иметь дождливую и ветреную погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 2 октября

Прохладнее всего будет на западе и севере страны - днем температура будет колебаться в пределах +6...+10 °C. В центре показатели будут отличаться: в Винницкой области и в Кропивницком с районами прогнозируют +7...+11 °C, в Черкасской области +9...+12 °C, на Полтавщине +10...+15 °C, а на Днепропетровщине — от +11 до +16 °C.

null
Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

На востоке страны сохранится значительно более теплая погода — +14...+18 °C, а на юге ожидается +12...+16 °C.

Что касается осадков, дождь будет идти только в северных областях. В большинстве регионов будет облачно, но без существенных осадков. В Одесской области обещают сухую погоду.

Прогноз погоды в Киеве 2 октября

В Киеве 2 октября Наталка Диденко прогнозирует дождь и прохладу. Температура воздуха составит всего +8 °C.

В дальнейшем в столице ожидается постепенное потепление, которое распространится и на другие регионы. Дольше всего холодная погода задержится в западных областях, однако уже после 5 октября и там станет теплее. В восточных и южных регионах относительно теплая погода будет держаться постоянно — временами температура будет подниматься до +18...+20 °C.

Напомним, Одессу накрыл сильный ливень, который унес жизни нескольких человек. На смертельную непогоду отреагировал президент Владимир Зеленский.

погода похолодание прогнозы Наталка Диденко погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации