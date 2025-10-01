Погода по Украине 2 октября — подробный прогноз от Наталки Диденко

Осенняя прохлада. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 2 октября, ожидается резкий температурный контраст в зависимости от региона. Кое-где придет потепление, а другие регионы и в дальнейшем будут иметь дождливую и ветреную погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 2 октября

Прохладнее всего будет на западе и севере страны - днем температура будет колебаться в пределах +6...+10 °C. В центре показатели будут отличаться: в Винницкой области и в Кропивницком с районами прогнозируют +7...+11 °C, в Черкасской области +9...+12 °C, на Полтавщине +10...+15 °C, а на Днепропетровщине — от +11 до +16 °C.

Температурная карта Украины. Фото: Метеопост

На востоке страны сохранится значительно более теплая погода — +14...+18 °C, а на юге ожидается +12...+16 °C.

Что касается осадков, дождь будет идти только в северных областях. В большинстве регионов будет облачно, но без существенных осадков. В Одесской области обещают сухую погоду.

Прогноз погоды в Киеве 2 октября

В Киеве 2 октября Наталка Диденко прогнозирует дождь и прохладу. Температура воздуха составит всего +8 °C.

В дальнейшем в столице ожидается постепенное потепление, которое распространится и на другие регионы. Дольше всего холодная погода задержится в западных областях, однако уже после 5 октября и там станет теплее. В восточных и южных регионах относительно теплая погода будет держаться постоянно — временами температура будет подниматься до +18...+20 °C.

