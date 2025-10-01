Погода по Україні 2 жовтня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Потепління повернеться — Діденко сказала, де затримається негода
В Україні завтра, 2 жовтня, очікується різкий температурний контраст залежно від регіону. Подекуди прийде потепління, а інші регіони й надалі матимуть дощову та вітряну погоду.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 2 жовтня
Найпрохолодніше буде на заході та півночі країни — вдень температура коливатиметься у межах +6...+10 °C. У центрі показники різнитимуться: на Вінниччині та в Кропивницькому з районами прогнозують +7...+11 °C, у Черкаській області +9...+12 °C, на Полтавщині +10...+15 °C, а на Дніпропетровщині — від +11 до +16 °C.
На сході країни збережеться значно тепліша погода — +14...+18 °C, а на півдні очікується +12...+16 °C.
Щодо опадів, дощитиме лише у північних областях. У більшості регіонів буде хмарно, але без істотних опадів. На Одещині обіцяють суху погоду.
Прогноз погоди в Києві 2 жовтня
У Києві 2 жовтня Наталка Діденко прогнозує дощ і прохолоду. Температура повітря становитие лише +8 °C.
Надалі у столиці очікується поступове потепління, яке пошириться й на інші регіони. Найдовше холодна погода затримається у західних областях, проте вже після 5 жовтня і там стане тепліше. У східних і південних регіонах відносно тепла погода триматиметься постійно — часом температура підніматиметься аж до +18...+20 °C.
Нагадаємо, Одесу накрила сильна злива, яка забрала життя кількох осіб. На смертельну негоду відреагував президент Володимир Зеленський.
