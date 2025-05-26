Погода в Украине 27 мая - ожидается значительный дождь

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во вторник, 27 мая, ожидается облачная погода с умеренными дождями. Температура воздуха составит в пределах +14...+23 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Синоптики предупредили, что завтра будет облачно, ожидаются умеренные дожди: в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, ночью местами и в Киевской областях — значительные осадки. В то же время только на востоке и северо-востоке страны день пройдет без дождя.

Ветер юго-восточного направления, в западных областях северного, 7-12 м/с, на Левобережье порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях +6...+11 °С, на остальной территории +13...+18 °С;

днем в западных, Житомирской и Винницкой областях +14...+19 °С, в восточных и Сумской областях +24...+29 °С, на остальной территории — +18...+23 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра в Харькове предупредили жителей о сильных порывах ветра, но погода будет теплой.

А в Киеве ожидаются умеренные, местами значительные дожди и +20...+22 °С днем.