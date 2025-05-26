Погода в Україні 27 травня - очікується значний дощ

Люди з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 27 травня, очікується хмарна погода з помірними дощами. Температура повітря становитиме в межах +14...+23 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 27 травня

Синоптики попередили, що завтра буде хмарно, очікуються помірні дощі: у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, вночі місцями й у Київській областях — значні опади. Водночас лише на сході та північному сході країни день пройде без дощу.

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Вітер південно-східного напрямку, у західних областях північного, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

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вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях +6...+11 °С, на решті території +13...+18 °С;

вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях +14...+19 °С, у східних та Сумській областях +24...+29 °С, на решті території — +18...+23 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра у Харкові попередили мешканців про сильні пориви вітру, але погода буде теплою.

А в Києві очікуються помірні, місцями значні дощі та +20...+22 °С вдень.