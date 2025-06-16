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Главная Метео Половину страны накроет непогода — прогноз от Укргидрометцентра

Половину страны накроет непогода — прогноз от Укргидрометцентра

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 18:24
Прогноз погоды в Украине на завтра 17 июня от Укргидрометцентра
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Погода в Украине 17 июня

Погода в Украине завтра, 17 июня, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают некоторые области о дождях и грозах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 июня

Ночью в западных, а днем в северных, центральных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Погода в Україні 17 червня
Прогноз погоды в Украине 17 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C. В западных и северных областях +20...+25 °C.

Напомним, в Одессе завтра ожидаются дожди во второй половине дня. Однако в течение суток будет жарко.

А в Киеве завтра прогнозируют комфортные +22...+24 °С. Кроме того, возможен кратковременный дождь.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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