Прогноз погоды в Украине на завтра 17 июня от Укргидрометцентра

Половину страны накроет непогода — прогноз от Укргидрометцентра
Погода в Украине завтра, 17 июня, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают некоторые области о дождях и грозах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 17 июня
Ночью в западных, а днем в северных, центральных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы. На остальной территории страны осадков не предвидится.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C. В западных и северных областях +20...+25 °C.
Напомним, в Одессе завтра ожидаются дожди во второй половине дня. Однако в течение суток будет жарко.
А в Киеве завтра прогнозируют комфортные +22...+24 °С. Кроме того, возможен кратковременный дождь.
Читайте Новини.LIVE!