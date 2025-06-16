Прогноз погоди в Україні на завтра 17 червня від Укргідрометцентру

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 17 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають деякі області про дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 червня

Вночі у західних, а вдень у північних, центральних та східних областях очікуються короткочасні дощі. Крім того, місцями можливі грози. На решті території країни опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні 17 червня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C. У західних та північних областях +20...+25 °C.

Нагадаємо, в Одесі завтра очікуються дощі у другій половині дня. Однак протягом доби буде спекотно.

А у Києві завтра прогнозують комфортні +22…+24 °С. Крім того, можливий короткочасний дощ.