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Головна Метео Половину країни накриє негода — прогноз від Укргідрометцентру

Половину країни накриє негода — прогноз від Укргідрометцентру

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Дата публікації: 16 червня 2025 18:24
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 червня від Укргідрометцентру
Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода в Україні 17 червня

Погода в Україні завтра, 17 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають деякі області про дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 червня

Вночі у західних, а вдень у північних, центральних та східних областях очікуються короткочасні дощі. Крім того, місцями можливі грози. На решті території країни опадів не передбачається.

Погода в Україні 17 червня
Прогноз погоди в Україні 17 червня. Фото: Укргідрометцентр 

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +23...+28 °C. У західних та північних областях +20...+25 °C.

Нагадаємо, в Одесі завтра очікуються дощі у другій половині дня. Однак протягом доби буде спекотно.

А у Києві завтра прогнозують комфортні +22…+24 °С. Крім того, можливий короткочасний дощ.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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