Дождь в городе. Фото: УНИАН

Завтра, 9 сентября, в Украине прогнозируется облачность с прояснениями. Местами дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 9 сентября

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что во вторник ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях днем кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Температура ночью +11...+16 °С, на юге до +19 °С; днем +21...+26 °С, в южных областях до +29 °С, на западе страны +18...+23 °С.

Карта погоды на 9 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что в Украине 9-го сентября ночью ожидается +12...+18°С градусов, а в течение дня +22...+28°С.

В Киеве вечером вероятно будет дождливо. А в течение дня 9-го сентября максимальная температура воздуха составит около +25 °С.

Напомним, Киев сегодня накрыла сильная гроза. В КГГА предупредили, что осадки могут вызвать подтопление тротуаров и проезжих частей, падение деревьев и веток, а также затруднять движение транспорта.

9 сентября львовян ждет резкая смена погоды.