Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Погода зміниться — де завтра очікувати дощі та грози

Погода зміниться — де завтра очікувати дощі та грози

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 23:05
Прогноз погоди на 9 вересня
Дощ у місті. Фото: УНІАН

Завтра, 9 вересня, в Україні прогнозується хмарність з проясненнями. Місцями дощі та грози.

Реклама
Читайте також:

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 9 вересня

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у вівторок вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях вдень короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Температура вночі +11...+16 °С, на півдні до +19 °С; вдень +21...+26 °С, у південних областях до +29 °С, на заході країни +18...+23 °С.

погода 9 09
Карта погоди на 9 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що в Україні 9-го вересня вночі очікується +12...+18°С градусів, а протягом дня +22...+28 °С.

У Києві ввечері ймовірно дощитиме. А протягом дня 9-го вересня максимальна температура повітря становитиме близько +25 °С.

Нагадаємо, Київ сьогодні накрила сильна гроза. У КМВА попередили, що опади можуть спричиняти підтоплення тротуарів і проїжджих частин, падіння дерев і гілок, а також ускладнювати рух транспорту.

9 вересня львів’ян чекає різка зміна погоди.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко дощ погода в Україні гроза
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації