Завтра, 9 вересня, в Україні прогнозується хмарність з проясненнями. Місцями дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 9 вересня

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у вівторок вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях вдень короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Температура вночі +11...+16 °С, на півдні до +19 °С; вдень +21...+26 °С, у південних областях до +29 °С, на заході країни +18...+23 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що в Україні 9-го вересня вночі очікується +12...+18°С градусів, а протягом дня +22...+28 °С.

У Києві ввечері ймовірно дощитиме. А протягом дня 9-го вересня максимальна температура повітря становитиме близько +25 °С.

Нагадаємо, Київ сьогодні накрила сильна гроза. У КМВА попередили, що опади можуть спричиняти підтоплення тротуарів і проїжджих частин, падіння дерев і гілок, а також ускладнювати рух транспорту.

9 вересня львів’ян чекає різка зміна погоди.