Прогноз погоды в Украине 1 декабря от Укргидрометцентра

Девушка идет по улице в морозную погоду. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 1 декабря, будет облачной и туманной. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 1 декабря

По прогнозам синоптиков, на территории Украины в воскресенье ожидается облачная погода, но без осадков.

Температурные показатели ночью и днем будут варьироваться от -2 °С до +3 °С. В Карпатах ночью ожидается похолодание от -1 °С до -6 °С, а днем температура в западных областях и на юге может достигнуть +3...+8 °С.

Ветер переменных направлений с максимальной скоростью 3-8 м/с.

Погода в Украине на 1 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили, что по всей стране, кроме юго-восточной части, будет наблюдаться туман. Видимость 200-500 метров.

Это может значительно снизить видимость на дорогах, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 1 декабря

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в области температура ночью будет колебаться от -2 до 0 °С, днем от +1 °С до +3 °С.

В Киеве температура воздуха ночью ожидается около 0 °С, а днем столбики термометров покажут от +1 °С до +3 °С.

Также ожидается туман, который накроет столицу и Киевскую область. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее мы сообщали, что во Львове и области 1 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируется значительное потепление.

Также мы писали, что в первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона.