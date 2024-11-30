Прогноз погоди в Україні 1 грудня від Укргідрометцентру

Дівчина йде вулицею у морозну погоду. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 1 грудня, буде хмарною та туманною. Опадів синоптики на прогнозують.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 1 грудня

За прогнозами синоптиків, на території України у неділю очікується хмарна погода, але без опадів.

Температурні показники вночі та вдень варіюватимуться від -2 °С до +3 °С. У Карпатах вночі очікується похолодання від -1 °С до -6 °С, а вдень температура у західних областях та на півдні може досягти +3...+8 °С.

Вітер змінних напрямків з максимальною швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні на 1 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили, що по всій країні, за винятком південно-східної частини, буде спостерігатися туман. Видимість 200-500 метрів.

Це може значно знизити видимість на дорогах, тому водіям слід бути обережними під час поїздок.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 1 грудня

За прогнозами синоптиків, у неділю в області температура вночі коливатиметься від -2 °С до 0 °С, вдень від +1 °С до +3 °С.

У Києві температура повітря вночі очікується близько 0 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 °С до +3 °С.

Також очікується густий туман, який накриє столицю та Київську область. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше ми повідомляли, що у Львові та області 1 грудня очікується хмарна погода з проясненнями. Прогнозується значне потепління.

Також ми писали, що у перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону.