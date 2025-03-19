Прогноз погоды в Украине на завтра 20 марта от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Весеннее потепление. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 20 марта, ожидается с незначительным потеплением. В течение суток облачность будет переменной.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 20 марта от Укргидрометцентра

Погоду будет определять поле высокого атмосферного давления и несколько более теплая воздушная масса. Она будет распространяться с северо-запада.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта. Фото: Укргидрометцентр

В течение суток осадков не предвидится. Ветер западного и северо-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +1...-4 °С, в Карпатах -5...-10 °С. Днем будет теплее — синоптики прогнозируют +7...+12 °С.

Прогноз погоды на завтра от Диденко

Синоптик напомнила, что завтра — день весеннего равноденствия. В Украине начнет теплеть. По словам Диденко, сначала повышение температуры воздуха почувствуют на западе и севере.

Прогноз погоды в Украине на 20 марта. Фото: Meteopost

Уже к концу недели потепление охватит всю Украину.

"На какие-то экстраградусы не стоит рассчитывать, однако +8...+14 °С, думаю, всем будут комфортными", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра во Львове ночью и утром ожидается слабый туман, а на некоторых участках дорог может образовываться гололедица.

А в Киеве 20 марта температура воздуха повысится до +10...+12 °C, однако ночью еще возможны морозы.