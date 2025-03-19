Прогноз погоди в Україні на завтра 20 березня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Почнеться потепління — прогноз погоди в Україні на завтра
Погода в Україні завтра, 20 березня, очікується з незначним потеплінням. Протягом доби хмарність буде мінливою.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 20 березня від Укргідрометцентру
Погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса. Вона буде поширюватися з північного заходу.
Протягом доби опадів не передбачається. Вітер західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +1...-4 °С, в Карпатах -5...-10 °С. Вдень буде тепліше — синоптики прогнозують +7...+12 °С.
Прогноз погоди на завтра від Діденко
Синоптик нагадала, що завтра — день весняного рівнодення. В Україні почне теплішати. За словами Діденко, спочатку підвищення температури повітря відчують на заході та півночі.
Вже до кінця тижня потепління охопить всю Україну.
"На якісь екстраградуси не варто розраховувати, проте +8...+14 °С, думаю, всім будуть комфортними", — додала Діденко.
Нагадаємо, завтра у Львові вночі та зранку очікується слабкий туман, а на деяких ділянках доріг може утворюватися ожеледиця.
А у Києві 20 березня температура повітря підвищиться до +10…+12 °C, однак вночі ще можливі морози.
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