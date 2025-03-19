Прогноз погоди в Україні на завтра 20 березня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Весняне потепління. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 20 березня, очікується з незначним потеплінням. Протягом доби хмарність буде мінливою.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода на 20 березня від Укргідрометцентру

Погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса. Вона буде поширюватися з північного заходу.

Прогноз погоди в Україні на 20 березня. Фото: Укргідрометцентр

Протягом доби опадів не передбачається. Вітер західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +1...-4 °С, в Карпатах -5...-10 °С. Вдень буде тепліше — синоптики прогнозують +7...+12 °С.

Прогноз погоди на завтра від Діденко

Синоптик нагадала, що завтра — день весняного рівнодення. В Україні почне теплішати. За словами Діденко, спочатку підвищення температури повітря відчують на заході та півночі.

Прогноз погоди в Україні на 20 березня. Фото: Meteopost

Вже до кінця тижня потепління охопить всю Україну.

"На якісь екстраградуси не варто розраховувати, проте +8...+14 °С, думаю, всім будуть комфортними", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра у Львові вночі та зранку очікується слабкий туман, а на деяких ділянках доріг може утворюватися ожеледиця.

А у Києві 20 березня температура повітря підвищиться до +10…+12 °C, однак вночі ще можливі морози.