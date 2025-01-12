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Пять вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

12 января 2025 11:21
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня 12 января — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в воскресенье, 12 января, не ожидается. За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Прогнозируется, что геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет на низком уровне с маловероятным риском вспышки класса X.

Магнитные бури 12 января
Главная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 12 января:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 39

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм:

  • важно поддерживать психическое спокойствие — используйте техники релаксации;
  • нужно спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм мог восстанавливаться;
  • ешьте больше продуктов, богатых витаминами и минералами, особенно магний, калий, йод, а также антиоксиданты, чтобы поддержать иммунную систему;
  • легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе или йога могут помочь снять напряжение и улучшить общее состояние;
  • пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать баланс жидкостей в организме, что помогает снизить уровень стресса.
  • ограничьте использование электронных устройств.

Напомним, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на январь 2025 года.

Также 3 января в небе над Украиной можно было увидеть Луну и Венеру. В сети публиковали фото.

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