Прогноз магнитных бурь на сегодня 12 января — чего ожидать метеозависимым

Пять вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в воскресенье, 12 января, не ожидается. За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 12 января
В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Прогнозируется, что геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет на низком уровне с маловероятным риском вспышки класса X.
Солнечная активность на 12 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 39
Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм:
- важно поддерживать психическое спокойствие — используйте техники релаксации;
- нужно спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм мог восстанавливаться;
- ешьте больше продуктов, богатых витаминами и минералами, особенно магний, калий, йод, а также антиоксиданты, чтобы поддержать иммунную систему;
- легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе или йога могут помочь снять напряжение и улучшить общее состояние;
- пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать баланс жидкостей в организме, что помогает снизить уровень стресса.
- ограничьте использование электронных устройств.
Напомним, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на январь 2025 года.
Также 3 января в небе над Украиной можно было увидеть Луну и Венеру. В сети публиковали фото.
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