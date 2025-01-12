Прогноз магнитных бурь на сегодня 12 января — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в воскресенье, 12 января, не ожидается. За последние 24 часа на Солнце произошли пять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 января

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Прогнозируется, что геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет на низком уровне с маловероятным риском вспышки класса X.

Главная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 12 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 39

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм:

важно поддерживать психическое спокойствие — используйте техники релаксации;

нужно спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм мог восстанавливаться;

ешьте больше продуктов, богатых витаминами и минералами, особенно магний, калий, йод, а также антиоксиданты, чтобы поддержать иммунную систему;

легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе или йога могут помочь снять напряжение и улучшить общее состояние;

пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать баланс жидкостей в организме, что помогает снизить уровень стресса.

ограничьте использование электронных устройств.

Напомним, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на январь 2025 года.

Также 3 января в небе над Украиной можно было увидеть Луну и Венеру. В сети публиковали фото.