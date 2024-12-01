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Первый уровень опасности — какому региону грозит непогода завтра

1 декабря 2024 17:39
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, от Укргидрометцентра.
Туман на дороге. Иллюстративное фото: kyivvlada
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в понедельник, 2 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров будут в пределах -3...+6 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Завтра будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром в Закарпатье и в Прикарпатье прогнозируют туман.

По данным синоптиков, ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью и днем -3...+2 °С;
  • на западе и юге днем +1...+6 °С.
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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 2 декабря

В Киевской области день пройдет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. На дорогах предупреждают о гололедице.

В то же время, ветер будет юго-восточного направления, 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 С. В Киеве ночью ожидается -2...0 °С, а днем — 0...+2 °С.

Метеорологические явления 2 декабря

Ночью и утром 2 декабря в Закарпатье и в Прикарпатье будет туман, видимость будет составлять 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", — отметили синоптики.

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Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, во Львове и области завтра прогнозируют гололедицу на дорогах и туман.

А в Харькове днем отметки термометра будут около нуля.

Укргидрометцентр зима декабрь синоптик прогноз погоды погода в Украине

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