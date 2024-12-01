Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, від Укргідрометцентру

Туман на дорозі. Ілюстративне фото: kyivvlada

В Україні у понеділок, 2 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів будуть в межах -3...+6 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 2 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують туман.

За даними синоптиків, вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі та вдень -3...+2 °С;

на заході та півдні вдень +1...+6 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщини 2 грудня

У Київській області день пройде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. На дорогах попереджають про ожеледицю.

Водночас вітер буде південно-східного напрямку, 3-8 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах -3...+2 °С. У Києві вночі очікується -2...0 °С, а вдень — 0...+2 °С.

Метеорологічні явища 2 грудня

Вночі та вранці 2 грудня на Закарпатті та Прикарпатті буде туман, видимість становитиме 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть привести до ускладнення руху транспорту", — зауважили синоптики.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Львові та області завтра прогнозують ожеледицю на дорогах та туман.

А у Харкові вдень позначки термометра будуть близько нуля.