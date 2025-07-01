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Первый день июля — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 06:25
Погода сегодня 1 июля в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Девочка возле освежающей рамки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 1 июля, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. На северо-востоке страны местами пройдет небольшой дождь. На остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но на северо-востоке его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночью будет +10...+15 °С, в южных областях — до +18 °С. Днем потеплеет до +18...+23 °С, на юге и Закарпатье — до +27 °С. В Карпатах ночью ожидается +5...+10 °С, а днем — +14...+19 °С.

Температуры в Украине 1 июля 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, в области гроза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем на Киевщине его порывы местами достигнут 15–18 м/с. Ночная температура в столице будет держаться в пределах +14...+16 °С, а на Киевщине — +13...+18 °С. Днем в столице воздух прогреется до +21...+23 °С, а в области — до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в первый день июля в Украине будет +20...+25 °С, на юге — до +28 °С. Ожидается порывистый ветер с северо-запада. Дождь возможен только на северо-востоке.

В Киеве днем +20...+22 °С, порывистый ветер, без осадков.

Напомним, по прогнозам синоптиков, начало июля в Украине будет аномально жарким. Местами температура достигнет +35...+38 °С.

Также мы сообщали об аномальной жаре в Европе. В некоторых регионах воздух днем прогревается до +42 °С.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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