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Головна Метео Перший день липня — яка погода буде в Україні сьогодні

Перший день липня — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 06:25
Погода сьогодні 1 липня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчинка біля освіжаючої рамки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 1 липня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. На північному сході країни місцями пройде невеликий дощ. На решті території опадів не передбачається.

Про це в понеділок, 29 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але на північному сході його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі буде +10...+15 °С, у південних областях — до +18 °С. Удень потеплішає до +18...+23 °С, на півдні й Закарпатті — до +27 °С. У Карпатах уночі очікується +5...+10 °С, а вдень — +14...+19 °С.

Температури в Україні 1 липня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, в області гроза. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень на Київщині його пориви місцями сягнуть 15–18 м/с. Нічна температура у столиці триматиметься в межах +14...+16 °С, а на Київщині — +13...+18 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +21...+23 °С, а в області — до +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у перший день липня в Україні буде +20...+25 °С, на півдні — до +28 °С. Очікується рвучкий вітер із північного заходу. Дощ можливий лише на північному сході.

У Києві вдень +20...+22 °С, поривчастий вітер, без опадів.

Нагадаємо, за прогнозами синонтиків, початок липня в Україні буде аномально спекотним. Місцями температура сягне +35...+38 °С.

Також ми повідомляли про аномальну спеку в Європі. У деяких регіонах повітря вдень прогрівається до +42 °С.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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