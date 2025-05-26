Прогноз погоды на 27 мая - какой будет погода завтра

Девушка под дождем с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 27 мая, погода в Украине будет преимущественно облачной. В большинстве регионов ожидаются дожди, местами даже значительные.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и портал Метеопрог.

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Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 27 мая

В частности, умеренные осадки прогнозируются в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, а ночью — местами и в Киевской.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В то же время на востоке и северо-востоке страны дождей не предвидится — там сохранится сухая погода.

Ветер будет менять направление: в западных областях он будет северным, на остальной территории — юго-восточным. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а на Левобережье возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха тоже будет разной в зависимости от региона. На западе, а также в Житомирской и Винницкой областях ночью ожидается +6...+11 °С, днем — +14...+19 °С.

Зато на остальной территории будет теплее: ночью +13...+18 °С, днем +18...+23 °С, а на востоке и в Сумской области столбики термометров будут достигать +24...+29 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Метеопрог на 27 мая

Во вторник, 27 мая, в Украине будет местами прохладная погода.

Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +16...+25 °С.

Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +8...+19 °С.

В Киеве 27 мая будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди.

Карта погоды. Фото: Метеопрог

Напомним, что уже завтра, 27 мая, в Одессе установится преимущественно облачная погода, местами будет идти дождь средней интенсивности. В течение дня по всей области возможны грозы, а на автодорогах региона ожидается слабый туман.

В Харькове и прилегающих районах завтра ожидается переменная облачность. В утренние и дневные часы синоптики предупреждают об усилении ветра — порывы могут достигать значительной силы.