Прогноз погоди на 27 травня - якою буде погода завтра

Дівчина під дощем із парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 травня, погода в Україні буде переважно хмарною. У більшості регіонів очікуються дощі, подекуди навіть значні.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр і портал Мeteoprog.

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Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 27 травня

Зокрема, помірні опади прогнозуються в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, а вночі — місцями і в Київській.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Водночас на сході та північному сході країни дощів не передбачається — там збережеться суха погода.

Вітер змінюватиме напрямок: у західних областях він буде північним, на решті території — південно-східним. Швидкість вітру становитиме 7-12 м/с, а на Лівобережжі можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря теж буде різною залежно від регіону. На заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях уночі очікується +6...+11 °С, удень — +14...+19 °С.

Натомість на решті території буде тепліше: вночі +13...+18 °С, удень +18...+23 °С, а на сході та в Сумській області стовпчики термометрів сягатимуть +24...+29 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди від Мeteoprog на 27 травня

У вівторок, 27 травня, в Україні буде місцями прохолодна погода.

Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+25 °С.

Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +8...+19 °С.

У Києві 27 травня буде хмарно. Синоптики цього дня прогнозують дощі.

Карта погоди. Фото: Мeteoprog

Нагадаємо, що уже завтра, 27 травня, в Одесі встановиться переважно хмарна погода, місцями йтиме дощ середньої інтенсивності. Впродовж дня по всій області можливі грози, а на автошляхах регіону очікується слабкий туман.

У Харкові та прилеглих районах завтра очікується мінлива хмарність. У ранкові та денні години синоптики попереджають про посилення вітру — пориви можуть сягати значної сили.