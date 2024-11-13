Прогноз погоды в Украине на завтра 14 ноября

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 14 ноября, ожидается с гололедицей и мокрым снегом. Также местами будет туман.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 14 ноября от Укргидрометцентра

Погода в Украине будет облачной. В южных регионах пройдет небольшой дождь, а ночью и утром в отдельных местах возможен туман. Ночью температура будет от 0 до +5 °C, днем — +4...+9 °C, в Крыму температура повысится до +12 °C.

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории будут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, лишь на Прикарпатье и Закарпатье днем осадков не предвидится. Ночью здесь ожидается -2...+3 °C, а днем 0...+5 °C.

В Карпатах будет небольшой снег, но днем без осадков. Температура воздуха ночью -1...+6 °C, днем около 0 °C.

В западных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 3-8 м/с.

Погода в Украине от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика, во многих регионах Украины, в частности на севере, в центре и востоке, ожидается мокрый снег с налипанием и местами гололедица.

На западе страны будет облачно, но без существенных осадков. В южных регионах пройдут дожди, без снега.

Температура ночью около 0 °C, днем — от +1°C до +3 °C. На юге температура будет оставаться около нуля ночью, а днем повысится до +5...+9 °C.

По словам Диденко, в Киеве завтра ожидается первый снег.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Харькове и области 14 ноября будет зимней. Синоптики предупреждают о снеге.

Также в Киеве ожидается мокрый снег. Ночью возможны небольшие морозы, а днем — незначительное потепление.