Прогноз погоди в Україні на завтра 14 листопада

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 14 листопада, очікується з ожеледицею та мокрим снігом. Також місцями буде туман.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 14 листопада від Укргідрометцентру

Погода в Україні буде хмарною. У південних регіонах пройде невеликий дощ, а вночі та вранці в окремих місцях можливий туман. Вночі температура буде від 0 до +5 °C, вдень — +4...+9 °C, в Криму температура підвищиться до +12 °C.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада. Фото: Укргідрометцентр

На решті території будуть невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень опадів не передбачається. Вночі тут очікується -2...+3 °C, а вдень 0...+5 °C.

У Карпатах буде невеликий сніг, але вдень без опадів. Температура повітря вночі -1...+6 °C, вдень близько 0 °C.

У західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний, 3-8 м/с.

Погода в Україні від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика, у багатьох регіонах України, зокрема на півночі, в центрі та сході, очікується мокрий сніг із налипанням та місцями ожеледиця.

На заході країни буде хмарно, але без суттєвих опадів. У південних регіонах пройдуть дощі, без снігу.

Температура вночі близько 0 °C, вдень — від +1°C до +3°C. На півдні температура залишатиметься близько нуля вночі, а вдень підвищиться до +5…+9 °C.

За словами Діденко, у Києві завтра очікується перший сніг.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Харкові та області 14 листопада буде зимовою. Синоптики попереджають про сніг.

Також у Києві завтра очікується мокрий сніг. Вночі можливі невеликі морози, а вдень — незначне потепління.