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Гололедица и сильный ветер — прогноз погоды на завтра

16 января 2025 22:07
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине 17 января — прогноз от Укргидрометцентра и Диденко
Снег на улице. Иллюстративное фото: РБК-Украина
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в пятницу, 17 января, прогнозируют облачную погоду. В течение дня возможны прояснения, а температура воздуха составит около -1...+4 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 17 января

По данным синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. В то же время во всех областях, кроме западных, пройдет небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах по всей территории Украины, кроме юга, ожидается гололедица.

Ночью и утром в большинстве западных областей будет туман. Прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит -1...+4 °С. Ночью на Закарпатье и в Карпатах -7...-4 °С, а днем на Прикарпатье, Одесской области и в Крыму — +2...+7 °С.

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах также прогнозируют гололедицу, а ветер будет северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение дня -1...+4 °С, а в Киеве — 0...+2 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 17 января

А по словам Наталки Диденко, в пятницу холоднее всего будет на юге Украины — там ожидается ночью -4...0 °С, а на остальных территориях 0 °С. Холодный пояс температуры воздуха "протянется" от Закарпатья через Подолье, Черновицкую область, юг вплоть до Приазовья, где температура воздуха составит  0...+3 °С.

На левом берегу Днепра будет мокрый снег и дождь, а на правом — без существенных осадков. Также прогнозируют сильный северо-западный ветер.

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Карта ветров. Фото: Facebook/Наталка Диденко

В Киеве же пятница будет облачной, без существенных осадков, в течение суток 0...+2 °С, а также сильный ветер.

В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода, а ближайшее похолодание придет ориентировочно с 23-24 января.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове завтра будет морозная и снежная погода. Синоптики предупреждают о сильном ветре.

По данным Meteoprog, во второй половине недели западные воздушные массы принесут в Украину потепление и оттепель.

Укргидрометцентр зима Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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