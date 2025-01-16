Погода в Україні 17 січня — прогноз від Укргідрометцентру та Діденко

Сніг на вулиці. Ілюстративне фото: РБК-Україна

В Україні у п'ятницю, 17 січня, прогнозують хмарну погоду. Протягом дня можливі прояснення, а температура повітря становитиме близько -1...+4 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 17 січня

За даними синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями. Водночас у всіх областях, крім західних, пройде невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах по всій території України, окрім півдня, очікується ожеледиця.

Вночі та вранці в більшості західних областей буде туман. Прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби становитиме -1...+4 °С. Вночі на Закарпатті та в Карпатах -7...-4 °С, а вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму — +2...+7 °С.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненням, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах також прогнозують ожеледицю, а вітер буде північно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря протягом дня -1...+4 °С, а в Києві — 0...+2 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 17 січня

А за словами Наталки Діденко, у п'ятницю найхолодніше буде на півдні України — там очікується вночі -4...0 °С, а на решті територій — 0 °С. Холодний пояс температури повітря "витягнеться" від Закарпаття через Поділля, Чернівецьку область, південь аж до Приазов'я, де температура повітря становитиме 0...+3 °С.

На лівому березі Дніпра буде мокрий сніг та дощ, а на правому — без істотних опадів. Також прогнозують сильний північно-західний вітер.

Карта вітрів. Фото: Facebook/Наталка Діденко

У Києві ж п'ятниця буде хмарною, без істотних опадів, впродовж доби 0...+2 °С, а також сильний вітер.

Надалі в Україні переважатиме тепла погода, а найближче похолодання прийде орієнтовно з 23-24 січня.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Харкові завтра буде морозна та сніжна погода. Синоптики попереджають про сильний вітер.

За даними Meteoprog, у другій половині тижня західні повітряні маси принесуть в Україну потепління й відлигу.