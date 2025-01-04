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Гололедица, снег и сильный ветер — прогноз погоды на сегодня

4 января 2025 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине в субботу 4 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут по снегу. Иллюстративное фото: Слово и Дело
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на субботу, 4 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, а на востоке и юго-востоке страны умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах страны, кроме юге и юго-востока, гололедица.

Об этом в пятницу, 3 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с. В западных, а днем и в северных и центральных областях будут порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью составит -1...-6 °С, днем от -3...+2 °С. В южной части и в Луганской области ночью и днем будет 0...+5 °С, в Крыму до +8 °С. В Карпатах ожидается снег, а температура в течение суток составит -7...-12 °С.

Гололедица, снег и сильный ветер - прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 4 января тоже ожидается облачная погода с прояснениями. Будет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью составит -1...-6 °С, днем -3...+2 °С.

В Киеве ночью прогнозируют -1...-3 °С, днем около 0 °С. Ситуация с гололедом и ветром та же, что и в области.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украину пришло похолодание и в течение выходных оно усилится.

В частности, в ночь на 4 января, ожидается -2...-5 °С, на юго-востоке 0...+3 °С. Днем в субботу в западных и северных областях -1...-3 °С, в центральных областях и на востоке от -1...+2 °С, в южной части +2...+7 °С. Повсюду, периодически, будет выпадать мокрый снег, на юге — с дождем

Диденко также предупреждает, что в субботу в Украине прогнозируют сильный ветер западного и северо-западного направлений.

Так, в Киеве день будет ветреным, со штормовыми порывами, с периодическим мокрым снегом. Ночью ожидается -1...-3 °С, днем -1 °С. Синоптик добавила, что в общем погода 4 января будет некомфортной, поскольку сильный ветер, по ощущениям, снизит температура воздуха до -5...-8 °С.

Напомним, что погода в Харькове сегодня будет облачной с прояснениями. Также возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Кроме того, мы сообщали, что во Львове и области в этот день похолодает. Синоптики прогнозируют снег и гололед. Температура воздуха опустится до -10 °C.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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