Прогноз погоди в Україні у суботу 4 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть по снігу. Ілюстративне фото: Слово і Діло

Прогноз погоди в Україні на суботу, 4 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий сніг, а на сході та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдні та південного сходу, ожеледиця.

Про це у п'ятницю, 3 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 4 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, а вдень і в північних та центральних областях будуть пориви до 15-18 м/с.

Температура вночі становитиме -1...-6 °С, вдень від -3...+2 °С. У південній частині та в Луганській області вночі та вдень буде 0...+5 °С, в Криму до +8 °С. В Карпатах очікується сніг, а температура впродовж доби становитиме -7...-12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 4 січня теж очікується хмарна погода з проясненнями. Буде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С.

У Києві вночі прогнозують -1...-3 °С, вдень близько 0 °С. Ситуація з ожеледицею і вітром та сама, що й в області.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україну прийшло похолодання і впродовж вихідних воно посилиться.

Зокрема, в ніч проти 4 січня, очікується -2...-5 °С, на південному сході 0...+3 °С. Вдень у суботу в західних та північних областях -1...-3 °С, у центральних областях та на сході від -1...+2 °С, у південній частині +2...+7 °С. Повсюди, періодично, випадатиме мокрий сніг, на півдні — з дощем

Діденко також попереджає, що у суботу в Україні прогнозують сильний вітер західного та північно-західного напрямків.

Так, у Києві день буде вітряним, зі штормовими поривами, з періодичним мокрим снігом. Вночі очікується -1...-3 °С, вдень -1 °С. Синоптик додала, що загалом погода 4 січня буде некомфортною, оскільки сильний вітер, по відчуттях, знизить температура повітря до -5...-8 °С.

Нагадаємо, що погода у Харкові сьогодні буде хмарною з проясненнями. Також можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Крім того, ми повідомляли, що у Львові та області в цей день похолодає. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Температура повітря опуститься до -10 °C.