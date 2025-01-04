Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Ожеледиця, сніг та сильний вітер — прогноз погоди на сьогодні arrow

Ожеледиця, сніг та сильний вітер — прогноз погоди на сьогодні

4 січня 2025 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні у суботу 4 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть по снігу. Ілюстративне фото: Слово і Діло
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 4 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий сніг, а на сході та південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім півдні та південного сходу, ожеледиця.

Про це у п'ятницю, 3 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 4 січня

Ожеледиця, сніг та сильний вітер - прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, а вдень і в північних та центральних областях будуть пориви до 15-18 м/с.

Температура вночі становитиме -1...-6 °С, вдень від -3...+2 °С. У південній частині та в Луганській області вночі та вдень буде 0...+5 °С, в Криму до +8 °С. В Карпатах очікується сніг, а температура впродовж доби становитиме -7...-12 °С.

Ожеледиця, сніг та сильний вітер - прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 4 січня теж очікується хмарна погода з проясненнями. Буде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С.

У Києві вночі прогнозують -1...-3 °С, вдень близько 0 °С. Ситуація з ожеледицею і вітром та сама, що й в області.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україну прийшло похолодання і впродовж вихідних воно посилиться.

Зокрема, в ніч проти 4 січня, очікується -2...-5 °С, на південному сході 0...+3 °С. Вдень у суботу в західних та північних областях -1...-3 °С, у центральних областях та на сході від -1...+2 °С, у південній частині +2...+7 °С. Повсюди, періодично, випадатиме мокрий сніг, на півдні — з дощем

Діденко також попереджає, що у суботу в Україні прогнозують сильний вітер західного та північно-західного напрямків.

Так, у Києві день буде вітряним, зі штормовими поривами, з періодичним мокрим снігом. Вночі очікується -1...-3 °С, вдень -1 °С. Синоптик додала, що загалом погода 4 січня буде некомфортною, оскільки сильний вітер, по відчуттях, знизить температура повітря до -5...-8 °С.

Нагадаємо, що погода у Харкові сьогодні буде хмарною з проясненнями. Також можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Крім того, ми повідомляли, що у Львові та області в цей день похолодає. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Температура повітря опуститься до -10 °C.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

09:15 У Словаччині влаштували мітинги проти проросійської політики Фіцо

08:48 Дональду Трампу винесуть вирок за виплати Стормі Деніелс

08:45 Вища освіта в Україні — хто отримує соціальну стипендію

09:57 Росія вивела у Чорне море ракетоносій — яка загроза

09:53 В'їзд до ЄС у 2025 році — скільки доведеться заплатити українцям

09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

09:15 У Словаччині влаштували мітинги проти проросійської політики Фіцо

08:48 Дональду Трампу винесуть вирок за виплати Стормі Деніелс

08:45 Вища освіта в Україні — хто отримує соціальну стипендію

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році