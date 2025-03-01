Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 марта, от Укргидрометцентра и Диденко

Девушка на улице. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 2 марта, ожидается с осадками в виде дождя и мокрого снега. Местами сохранятся морозы до -11 °C, а также порывистый ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода на 2 марта от Укргидрометцентра

По всей территории Украины будет облачно. Синоптики предупреждают о гололедице.

В восточных областях осадков не предвидится. Там ночью температура воздуха упадет до -6...-11 °C, а днем — около 0 °C.

Погода в Украине 2 марта. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории ожидается небольшой мокрый снег, днем с дождем. В юго-западной части умеренные осадки, а местами налипание мокрого снега.

Температура воздуха ночью +1...-4 °C, днем +1...+6 °C. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на завтра от Диденко

По словам синоптика, из-за деятельности атмосферных фронтов в Украине будет влажная погода. Ожидается дождь и мокрый снег, а также порывистый ветер.

Погода в Украине 2 марта. Фото: Meteopost

Температура воздуха на западе +3...+7 °C, на востоке -2...+2 °C. На остальной территории Украины ожидается +1...+5 °C.

Диденко отметила, что в дальнейшем температура воздуха будет повышаться.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе завтра ожидается пасмурная погода. Синоптики предупреждают о дожде и снеге.

А в Харькове 2 марта температура воздуха снизится до -8 °C. Кроме того, на дорогах будет гололедица.