Прогноз погоди в Україні на завтра 2 березня від Укргідрометцентру та Діденко

Дівчина на вулиці. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 2 березня, очікується з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями збережуться морози до -11 °C, а також рвучкий вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Погода на 2 березня від Укргідрометцентру

По всій території України буде хмарно. Синоптики попереджають про ожеледицю.

У східних областях опадів не передбачається. Там вночі температура повітря впаде до -6...-11 °C, а вдень — близько 0°.

Погода в Україні 2 березня. Фото: Укргідрометцентр

На решті території очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. У південно-західній частині помірні опади, а місцями налипання мокрого снігу.

Температура повітря вночі +1...-4 °C, вдень +1...+6 °C. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на завтра від Діденко

За словами синоптика, через діяльність атмосферних фронтів в Україні буде волога погода. Очікується дощ та мокрий сніг, а також рвучкий вітер.

Погода в Україні 2 березня. Фото: Meteopost

Температура повітря на заході +3...+7 °C, на сході -2...+2 °C. На решті території України очікується +1...+5 °C.

Діденко зазначила, що надалі температура повітря буде підвищуватися.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі завтра очікується похмура погода. Синоптики попереджають про дощ та сніг.

А у Харкові 2 березня температура повітря знизиться до -8 °C. Крім того, на дорогах буде ожеледиця.