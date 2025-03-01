Прогноз погоди в Україні на завтра 2 березня від Укргідрометцентру та Діденко

Опади та пориви вітру — де завтра збережеться зимова погода
Погода в Україні завтра, 2 березня, очікується з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями збережуться морози до -11 °C, а також рвучкий вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Погода на 2 березня від Укргідрометцентру
По всій території України буде хмарно. Синоптики попереджають про ожеледицю.
У східних областях опадів не передбачається. Там вночі температура повітря впаде до -6...-11 °C, а вдень — близько 0°.
На решті території очікується невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. У південно-західній частині помірні опади, а місцями налипання мокрого снігу.
Температура повітря вночі +1...-4 °C, вдень +1...+6 °C. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди в Україні на завтра від Діденко
За словами синоптика, через діяльність атмосферних фронтів в Україні буде волога погода. Очікується дощ та мокрий сніг, а також рвучкий вітер.
Температура повітря на заході +3...+7 °C, на сході -2...+2 °C. На решті території України очікується +1...+5 °C.
Діденко зазначила, що надалі температура повітря буде підвищуватися.
Нагадаємо, в Одесі завтра очікується похмура погода. Синоптики попереджають про дощ та сніг.
А у Харкові 2 березня температура повітря знизиться до -8 °C. Крім того, на дорогах буде ожеледиця.
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