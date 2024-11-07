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Осторожно на дорогах — прогноз погоды в Украине на завтра

7 ноября 2024 20:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 8 ноября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 8 ноября, ожидается с переменной облачностью. Также синоптики предупреждают о тумане. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на 8 ноября от Укргидрометцентра

Завтра значительных осадков не предвидится, однако днем на востоке и в Сумской области возможен небольшой дождь.

В западных регионах ночью и утром ожидается туман. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 8 ноября
Прогноз погоды в Украине на 8 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 °С, в восточных областях — от +1 до +6 °С. Днем прогнозируется от +4 до +9 °С, а на Закарпатье и в южных регионах — от +10 до +15 °С.

А в Киевской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от -2...+3 °С, днем — +4...+9 °С.

В Киеве ночью ожидается 0...2 °С, днем — +7 до +9 °С.

Прогноз погоды от Meteoprog

На большей части территории Украины сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами возможен туман.

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября.
Прогноз погоды в Украине на 8 ноября. Фото: Meteoprog

Ветер переменных направлений, скорость 3-8 м/с, в восточных областях будет западный с повышенной скоростью 7-12 м/с.

В северных регионах и в столице температура воздуха будет в пределах от +2 до +10 °С. В центральных областях термометры будут показывать +4...+10 °С. На западе прогнозируется от +2 до +14 °С, похожие показатели ожидаются и на востоке — от +3 до +10 °С. На юге будет теплее всего — +5...+14 °С.

Напомним, 8 ноября во Львове прогнозируют туман, который будет значительно ограничивать видимость. 

Также в Киеве завтра температура воздуха будет продолжать снижаться. Ночью ожидается мороз.

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