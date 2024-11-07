Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 листопада

Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 8 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Також синоптики попереджають про туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на 8 листопада від Укргідрометцентру

Завтра значних опадів не передбачається, однак вдень на сході та в Сумській області можливий невеликий дощ.

У західних регіонах вночі та вранці очікується туман. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +3 °С, у східних областях — від +1 до +6 °С. Вдень прогнозується від +4 до +9 °С, а на Закарпатті та в південних регіонах — від +10 до +15 °С.

А у Київській області прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі від -2...+3 °С, вдень — +4...+9 °С.

У Києві вночі очікується 0...2 °С, вдень — +7 до +9 °С.

Прогноз погоди від Meteoprog

На більшій частині території України збережеться хмарна погода з проясненнями, опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада. Фото: Meteoprog

Вітер змінних напрямків, швидкість 3-8 м/с, у східних областях буде західний з підвищеною швидкістю 7-12 м/с.

У північних регіонах та в столиці температура повітря буде в межах від +2 до +10 °С. У центральних областях термометри показуватимуть +4...+10 °С. На заході прогнозується від +2 до +14 °С, схожі показники очікуються і на сході — від +3 до +10 °С. На півдні буде найтепліше — +5...+14 °С.

Нагадаємо, 8 листопада у Львові прогнозують туман, який значно обмежуватиме видимість.

Також у Києві завтра температура повітря продовжуватиме знижуватися. Вночі очікується мороз.