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Ряд регионов зальют дожди — синоптики дали прогноз на завтра

27 ноября 2024 20:22
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 28 ноября
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 28 ноября, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются дожди, туман и мокрый снег.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 28 ноября от Укргидрометцентра

Ночью на северо-востоке возможен небольшой снег, днем в западных регионах ожидаются умеренные дожди, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории осадки не прогнозируются.

Погода в Украине 28 ноября
Прогноз погоды в Украине на 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от -3...+2 °C. Днем ожидается от -1...+4 °C, а на крайнем западе, юге Одесской области и в Крыму +5...10 °C.

Предупреждение об опасности

Ночью и утром на западе, севере и в Винницкой области ожидается сильный туман, с видимостью 200-500 м. Объявлен первый (желтый) уровень опасности. Синоптики предупреждают, что эти погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта.

Предупреждение об опасности 28 ноября
Прогноз погоды в Украине на 28 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что завтра облака и туманы будут способствовать повышенной влажности. В западных областях ожидаются дожди из-за перемещения атмосферного фронта, связанного с циклоном, который будет располагаться над Польшей. 

Погода в Украине завтра 28 ноября
Циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

Температура воздуха ночью будет -4...0 °C, на западе около 0 °C. Днем ожидается +1...+4 °C, а на юге и западе +4...+8 °C.

Диденко добавила, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, однако без существенных осадков.

Напомним, в Киеве завтра будет облачно, но без осадков. Синоптики предупредили о тумане.

А в Харькове температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+4°С. На дорогах ожидается гололедица.

Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды осадки погода в Украине температура воздуха

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