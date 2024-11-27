Прогноз погоды в Украине на завтра 28 ноября

Ряд регионов зальют дожди — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 28 ноября, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются дожди, туман и мокрый снег.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды на 28 ноября от Укргидрометцентра
Ночью на северо-востоке возможен небольшой снег, днем в западных регионах ожидаются умеренные дожди, в Карпатах — с мокрым снегом. На остальной территории осадки не прогнозируются.
Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от -3...+2 °C. Днем ожидается от -1...+4 °C, а на крайнем западе, юге Одесской области и в Крыму +5...10 °C.
Предупреждение об опасности
Ночью и утром на западе, севере и в Винницкой области ожидается сильный туман, с видимостью 200-500 м. Объявлен первый (желтый) уровень опасности. Синоптики предупреждают, что эти погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко сообщила, что завтра облака и туманы будут способствовать повышенной влажности. В западных областях ожидаются дожди из-за перемещения атмосферного фронта, связанного с циклоном, который будет располагаться над Польшей.
Температура воздуха ночью будет -4...0 °C, на западе около 0 °C. Днем ожидается +1...+4 °C, а на юге и западе +4...+8 °C.
Диденко добавила, что в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, однако без существенных осадков.
Напомним, в Киеве завтра будет облачно, но без осадков. Синоптики предупредили о тумане.
А в Харькове температура воздуха будет колебаться в пределах -5...+4°С. На дорогах ожидается гололедица.
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