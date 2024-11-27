Прогноз погоди в Україні на завтра 28 листопада

Низку регіонів заллють дощі — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 28 листопада, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються дощі, туман та мокрий сніг.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 28 листопада від Укргідрометцентру
Вночі на північному сході можливий невеликий сніг, вдень у західних регіонах очікуються помірні дощі, у Карпатах — із мокрим снігом. На решті території опади не прогнозуються.
Синоптики попереджають про туман вночі та зранку у західних, північних та Вінницькій областях.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі від -3...+2 °C. Вдень очікується від -1...+4 °C, а на крайньому заході, півдні Одещини та в Криму +5...10 °C.
Попередження про небезпеку
Вночі та вранці на заході, півночі та в Вінницькій області очікується сильний туман, з видимістю 200-500 м. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що ці погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра хмари та тумани сприятимуть підвищеній вологості. У західних областях очікуються дощі через переміщення атмосферного фронту, пов’язаного з циклоном, що розташовуватиметься над Польщею.
Температура повітря вночі буде -4...0 °C, на заході близько 0 °C. Вдень очікується +1...+4 °C, а на півдні та заході +4...+8 °C.
Діденко додала, що найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, проте без істотних опадів.
Нагадаємо, у Києві завтра буде хмарно, але без опадів. Синоптики попередили про туман.
А у Харкові температура повітря коливатиметься у межах - 5...+4 °С. На дорогах очікується ожеледиця.
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