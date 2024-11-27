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Низку регіонів заллють дощі — синоптики дали прогноз на завтра

27 листопада 2024 20:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 28 листопада
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 28 листопада, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються дощі, туман та мокрий сніг.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 28 листопада від Укргідрометцентру

Вночі на північному сході можливий невеликий сніг, вдень у західних регіонах очікуються помірні дощі, у Карпатах — із мокрим снігом. На решті території опади не прогнозуються.

Погода в Україні 28 листопада
Прогноз погоди в Україні на 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про туман вночі та зранку у західних, північних та Вінницькій областях.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від -3...+2 °C. Вдень очікується від -1...+4 °C, а на крайньому заході, півдні Одещини та в Криму +5...10 °C.

Попередження про небезпеку

Вночі та вранці на заході, півночі та в Вінницькій області очікується сильний туман, з видимістю 200-500 м. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що ці погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту.

Попередження про небезпеку 28 листопада
Прогноз погоди в Україні на 28 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра хмари та тумани сприятимуть підвищеній вологості. У західних областях очікуються дощі через переміщення атмосферного фронту, пов’язаного з циклоном, що розташовуватиметься над Польщею. 

Погода в Україні завтра 28 листопада
Циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

Температура повітря вночі буде -4...0 °C, на заході близько 0 °C. Вдень очікується +1...+4 °C, а на півдні та заході +4...+8 °C.

Діденко додала, що найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, проте без істотних опадів.

Нагадаємо, у Києві завтра буде хмарно, але без опадів. Синоптики попередили про туман.

А у Харкові температура повітря коливатиметься у межах - 5...+4 °С. На дорогах очікується ожеледиця.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди опади погода в Україні температура повітря

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