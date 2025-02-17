Погода сегодня 17 февраля в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 17 февраля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, днем в большинстве центральных и восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица.

Об этом в воскресенье 16 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью была -10...-15 °С, в Карпатах, на востоке страны, Сумской и Черниговской областях до -18 °С, днем ожидается -2...-7 °С. В южной части и на Закарпатье ночью было -6...-11 °С, днем прогнозируют около 0 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 17 февраля будет облачно с прояснениями, ночью был снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила -10...-15 °С, днем ожидается -2...-7 °С.

Тем временем в Киеве ночью было -11...-13 °С, днем прогнозируют -4...-6 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 17 февраля в Украине будет холодным днем. В частности, Диденко прогнозировала, что ночью будет -12...-17 °С, а днем -2...-7 °С. Преимущественно будет сухо, лишь в Полтавской, Сумской и Харьковской областях небольшой снег.

В Киеве тем временем без осадков, но будет скользко. Температура ночью составила по прогнозу синоптика -12 °С, а днем ожидается -2...-4 °С.

Напомним, что сегодня в Харькове и Харьковской области будет холодная погода. Синоптики прогнозируют гололед и снег. Отметки термометра местами упадут до -18 °C.

Также мы писали, что в этот день погода в Одессе остается стабильной, но температура продолжает снижаться. Жителям стоит подготовиться к прохладному утру и легкому морозу ночью.