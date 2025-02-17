Погода сьогодні 17 лютого в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 17 лютого, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних, вдень у більшості центральних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Про це у неділю 16 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі була -10...-15 °С, в Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині до -18 °С, вдень очікується -2...-7 °С. У південній частині та на Закарпатті вночі було -6...-11 °С, вдень прогнозують близько 0 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 17 лютого буде хмарно з проясненнями, вночі був сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила -10...-15 °С, вдень очікується -2...-7 °С.

Тим часом у Києві вночі було -11...-13 °С, вдень прогнозують -4...-6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 17 лютого в Україні буде холодним днем. Зокрема, Діденко прогнозувала, що вночі буде -12...-17 °С, а вдень -2...-7 °С. Переважно буде сухо, лише у Полтавській, Сумській та Харківській областях невеликий сніг.

У Києві тим часом без опадів, але буде слизько. Температура вночі становила за прогнозом синоптика -12 °С, а вдень очікується -2...-4 °С.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та Харківській області буде холодна погода. Синоптики прогнозують ожеледицю та сніг. Позначки термометра подекуди впадуть до -18 °C.

Також ми писали, що в цей день погода в Одесі залишається стабільною, але температура продовжує знижуватися. Мешканцям варто підготуватися до прохолодного ранку та легкого морозу вночі.