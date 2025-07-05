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Невыносимая жара накроет часть Украины — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 21:21
Прогноз погоды в Украине на завтра, 6 июля
Люди отдыхают возле воды. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 6 июля, ожидается с жарой. Синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер будет преобладать переменных направлений, без сильных порывов.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteopog.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 июля

В течение суток небольшая облачность, а осадков не предвидится. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Погода в Україні 6 липня
Погода в Украине 6 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью ожидается +11...+16 °C, в южной части +15...+20 °C. Днем потеплеет до +25...+30 °C, на Закарпатье и юге до +33 °C, а в северо-восточной части +21...+26 °C.

Погода от Meteoprog на завтра

В западных областях завтра в течение суток осадков не предвидится. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °C, днем +27...+32 °C, на Закарпатье до +35 °C.

Прогноз погоди в Україні на 6 липня
Погода в Украине 6 июля. Фото: Meteoprog

В северных регионах прогнозируется преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер в основном юго-западного направления, 5-10 м/с. Ночная температура — +10...+15 °С, дневная повысится до +24...+29 °С.

В центральной части Украины ожидается ясная и теплая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью — +14...+19 °С, днем до +27...+32 °С.

В южных областях и в Крыму прогнозируют переменную облачность. Днем в Одесской области возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, а днем юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +17...+22 °С, днем +30...+35 °С.

Напомним, в Одессе завтра температура воздуха повысится до +30 °С. Синоптики не прогнозируют существенных осадков.

А синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде в Украине в течение июля. Дождей будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.

погода Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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